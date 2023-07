Côte d'Ivoire: à Yopougon, le MPG de Simone Gbagbo s’allie avec le PDCI pour les municipales

Avant les élections municipales du 2 septembre 2023, Simone Gbagbo a apporté son soutien au candidat du PDCI dans la commune de Yopougon. Le PPA-CI n’a pas réussi à s’entendre avec le PDCI dans la plus grande commune d’Abidjan.

Avec notre correspondant à Abidjan, François Hume-Ferkatadji

C’est un coup dur pour Michel Gbagbo, candidat du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) dans la commune de Yopougon. En plus de faire face au président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), il devra également affronter Dia Houphouët, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Un candidat qui plus est soutenu par le Mouvement des générations capables (MGC) de Simone Gbagbo, l’ancienne belle-mère du député de Yopougon.

Simone Gbagbo en personne s’est rendu à Yopougon, dimanche 16 juillet, pour soutenir Dia Houphouët. En coulisses, le PPA-CI aurait demandé au PDCI de ne pas nouer d’alliance avec le MGC.

Cette alliance de Yopougon apparaît donc comme un facteur capable de fragiliser les négociations et le pacte électoral entre le PDCI et le PPA-CI, qui n’a pas encore été entièrement révélé. Dans le Haut-Sassandra, les deux partis ont choisi un candidat commun pour les régionales en la personne d’Alphonse Djédjé Mady, membre du PDCI en alliance avec Stéphane Kipré.

Selon Eddie Guipié, politologue et chercheur à l’université de Korhogo, « Yopougon, avec ses 1,5 million d’électeurs, est la mère des batailles, c’est une commune qui permet de faire le plein de voix avant de se projeté vers l’élection présidentielle. »

L’élection dans cette commune, acquise au parti de Laurent Gbagbo depuis les années 2000, s’annonce très serrée et incertaine.

