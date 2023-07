Entre le Maroc et Israël, la coopération militaire devrait encore s'accroître

Depuis la signature des accords d’Abraham et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020, la coopération entre le royaume chérifien et l’Etat hébreu s’est accrue, notamment sur le volet militaire. La reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara occidental devrait renforcer la collaboration dans le domaine.

Rabat, le 24 novembre 2021: le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, est en visite au Maroc. © Reuters

Texte par : RFI Suivre