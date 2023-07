RDC: le point sur l'enquête sur l'assassinat de l'opposant Chérubin Okende

L’opposant congolais Moïse Katumbi a saisi mardi 18 juillet les ambassadeurs de France, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada à Kinshasa pour une enquête internationale sur l’assassinat du député Cherubin Okendé. Le porte-parole du parti Ensemble pour la République a été retrouvé mort le 13 juillet, le corps criblé de balles dans sa voiture. Moïse Katumbi avait déjà plaidé auprès de la Monusco et de l'Union européenne. Le gouvernement devrait pour sa part saisir la Belgique et l’Afrique du Sud. Six jours après cet assassinat, le point sur l’enquête des autorités congolaises.

Le député et ancien ministre Chérubin Okende, le 25 février 2023, lors d’une conférence de presse à Kinshasa. © Pascal Mulegwa / RFI

