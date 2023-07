Tchad: de nouveaux camps construits pour accueillir des réfugiés toujours plus nombreux

Plus de 240 000 personnes venues du Soudan ont franchi la frontière depuis le début des hostilités à Khartoum il y a trois mois. Les autorités, les agences de l’ONU et leurs partenaires redoublent d’efforts pour éviter une catastrophe humanitaire à l’Est du pays. Le gouvernement a alloué des terres pour la construction de trois nouveaux camps de réfugiés, tandis que le HCR a procédé à l’extensions de sept sites déjà existants, qui accueillent plus de 400 000 Soudanais venus au cours des 20 dernières années.

La construction des camps a provoqué une pénurie de chevrons au Tchad, ici les dernières finitions pendant l'arrivée des premiers réfugiés soudanais à Ourang. © Carol Valade/RFI

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre envoyé spécial de retour du camp d'Ourang, Carol Valade Les derniers piliers sont plantés, les dernières bâches sont tendues : le nouveau camp d’Orang, sorti de terre en à peine une semaine, est prêt à recevoir 5 000 personnes. Un véritable défi logistique en ce début de saison des pluie au Tchad. Amine Haroun Agar, de l’ONG ADES, n’est pas peu fier de ses équipes : « En une semaine, nous avons construit autour de 1 000 abris. Vous imaginez, cette capacité de mobilisation en terme de logistique ? Le pays fac face à une rupture de moyens de construction, mais quand même : les forces, les énergies sont mobilisées pour que la ville d'Adré soit désengorgée. » À lire aussiTchad: la ville d'Adré engloutie sous le flux de réfugiés soudanais L'objectif est d'accueillir 35 000 réfugiés d’ici la fin du mois. Sany Aakilou, du HCR, explique : « Actuellement, nous sommes à environ 40 latrines déjà réalisées en quatre jours. Et nous allons continuer car nous avons un objectif de 1 500 latrines au camp d'Ourang. » Les travaux s’achèvent juste à temps pour recevoir le tout premier convoi de Soudanais en provenance de la frontière. Celle-ci se trouve à seulement 25 kilomètres; mais avec la saison des pluies, certains camions peuvent mettre jusqu’à deux jours pour les parcourir. Brice Deglas coordinateur des urgences au HCR : « Quand vous voyez le flux que nous avons actuellement, les centres de transit deviennent de plus en plus congestionnés. Nous devons donc changer rapidement notre stratégie pour continuer à identifier d'autres sites additionnels pour pouvoir augmenter la capacité de réception des réfugiés. » Deux autres camps sortent de terre tandis que le HCR et les autorités cherchent à identifier un quatrième site. Car les pronostics sur l’évolution de la crise restent très pessimistes. À lire aussiÀ la frontière tchadienne, les témoignages glaçants de rescapés soudanais des massacres au Darfour NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI