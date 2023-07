Afrique du Sud: Vladimir Poutine devrait suivre le sommet des Brics de Johannesburg à distance

Vladimir Poutine devrait suivre le prochain sommet des Brics, prévu fin août 2023 à Johannesburg, à distance et y sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les autorités sud-africaines ont assuré ce 20 juillet que la décision de ne pas faire venir le président russe, visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), avait en fait été prise conjointement un mois plus tôt.

[Image d'illustration] Le président russe Vladimir Poutine saluant le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors de la cérémonie d'accueil officielle des chefs d'État et de gouvernement des États participant au sommet Russie-Afrique 2019 à Sotchi le 23 octobre 2019.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

L’Afrique du Sud poursuit ses préparatifs en vue du sommet des Brics, un groupe de cinq pays qui se réunissent annuellement depuis 2011 : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

Un sommet 2023 qui se déroulera sans Vladimir Poutine, comme l’a annoncé la présidence sud-africaine dans un communiqué le 19 juillet 2023, en raison du mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) qui vise le président russe.

À lire aussiAfrique du Sud: Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des Brics à Johannesburg

Ce dernier ne se déplacera donc pas en personne à Johannesburg fin août, mais il assistera néanmoins de façon virtuelle aux débats et aux échanges avec les autres chefs d’État, comme l’a précisé le sherpa de l’Afrique du Sud pour les Brics, Anil Sooklal. Et sur place, le Kremlin sera finalement représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Cet arrangement a été annoncé après des échanges menés auprès de chaque pays, et permet de ne pas « compromettre le sommet » selon Anil Sooklal, qui salue la « maturité et la force de notre partenariat ».

Une décision prise un mois plus tôt

Selon le ministère sud-africain, parmi les options qui étaient sur la table, « aucune n’incluait la possibilité que nous ne respections pas nos obligations légales ». Le porte-parole du ministère, Clayson Monyela, a de plus affirmé que le choix de ne pas faire venir en personne Vladimir Poutine a en fait été tranché il y a un mois, lors d’une rencontre bilatérale entre les deux présidents à Moscou, en marge de la mission de paix menée par plusieurs chefs d’États africains.

Outre la non-venue de Vladimir Poutine, la question de l’élargissement du groupe reste l’un des dossiers qui sera au cœur des discussions en août, avec des pays comme l’Arabie Saoudite, l’Iran, ou encore l’Algérie qui souhaitent rejoindre le bloc, comme le détaille le sherpa de l’Afrique du Sud pour les Brics, Anil Sooklal : « 22 pays ont formellement approché les Brics pour en devenir membre. Et un nombre équivalant a fait part de son intérêt de façon informelle. Cet après-midi, la ministre Pandor préside une réunion virtuelle de ses homologues des Affaires étrangères pour discuter de nos recommandations quant aux principes directeurs, normes, critères, et procédures autour de l’expansion des Brics et de ses modalités ».

Quant au souhait du président français d’être invité au sommet, Anil Sooklal précise que les Brics n’ont « jamais dit qu’ils ne voulaient pas dialoguer » avec les puissances du nord, mais que la décision doit se faire sur la base d’un consensus entre les cinq pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne