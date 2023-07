Crise tchadienne: quel bilan pour la mission de facilitation du président de la RDC à Ndjamena?

Il n’y a pas de confiance. On a vu que c’est une personne très intelligente. Mais dans la réalité maintenant, quand on aborde les questions brûlantes, on voit bien qu’il essaie de conditionner ses interlocuteurs. Des gens qui parlent très favorablement pour le régime, il est très généreux avec eux, n’est-ce pas ? Quand on commence à poser de vrais problèmes et à soulever des questions embarrassantes, on voit bien qu’il se radicalise d’une certaine façon. Si moi, j’interprète, c’est qu’il veut nous amener à soutenir le gouvernement, à rejoindre le processus mis en place, mais pas à discuter des meilleures conditions de sortie de crise et de meilleures conditions pour réaliser le processus de transition avec moins de contestation pour qu’on arrive à des élections et à une issue de paix. Donc, on est loin du compte