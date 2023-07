Africajarc: le Tchad à l'honneur de l'édition 2023 du festival des cultures africaines

Reportage

L'édition 2023 d'Africajarc, festival consacré aux cultures africaines organisé à Carjac, dans le sud-ouest de la France, met le Tchad à l'honneur dans sa programmation du 20 au 23 juillet.

Les danseurs et musiciens du Ballet national tchadien ont ouvert la 24ème édition d'Africajarc

C'est parti pour trois jours de festival à Cajarc, dans le sud-ouest de la France. Africajarc, qui fête sa 24e année d'existence, met cette année le Tchad à l'honneur. Et pour ouvrir ces trois jours en fanfare, le Grand Ballet du Tchad s’est produit dans les rues du village.

Ses danseurs et musiciens ont ouvert la 24e édition d'Africajarc. Laurent Courcelles, directeur du festival : « On est l'un des rares festivals qui se passe dans un cœur de village, où tout le village est transformé en village africain, et aussi l'un des rares festivals pluridisciplinaires. »

Et c'est tout le charme d'Africajar que de rassembler des musiciens, des cinéastes, des écrivains, des plasticiens. Ils viennent cette année en majorité du Tchad, pays mis à l'honneur par Laurent Courcelles : « Le choix du Tchad, c'est aussi de montrer que ce n'est pas un pays qui est en guerre malgré ce que l'on pense, que derrière il y a des gens qui font de la peinture, de la littérature, qui font de la culture. »

Le Tchad est rarement présent dans les grands festivals européens et le ministre tchadien de la Culture a tenu à rendre la politesse aux Cajarcois. Abakar Rozzi Teguil souligne : « Aujourd'hui, nous avons besoin de ce genre de festival pour que les Tchadiens en France et en Europe puissent venir profiter de cette cohésion qui montre que, aujourd’hui, la culture tchadienne est au-delà de nos frontières. »

Africajarc se poursuit ce 21 juillet 2023 avec le concert du rossignol tchadien, Abdoulaye Nderguet.

