Gabon: un homme tué après avoir pris en otage deux employés d'une compagnie pétrolière

Au Gabon, à la surprise générale, un jeune Gabonais revendiquant des emplois décents et une meilleure redistribution des revenus du pétrole extrait dans sa région a pris en otage deux employés d’une compagnie pétrolière. L’assaut lancé par les forces de sécurité a permis de libérer les otages le même jour. Le ravisseur a réussi à fuir, mais il a été tué dans la nuit de vendredi à samedi.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

C’est dans une vidéo post-mortem publiée sur Facebook que l’homme a poussé son dernier cri de désespoir. Sur les images, on peut voir Glen Patrick Moudenge dénoncer le travail non payé, le manque d’écoles, de soin et la corruption dans sa région, pourtant riche en pétrole.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a circulé sur les raisons de sa mort. Tout a commencé mardi dernier quand l’homme a pris en otage deux agents d’une société pétrolière alors qu’ils se rendaient à leur poste de travail.

Peu de temps après, les forces de l’ordre lancent l’assaut. Les deux otages sont libérés sains et saufs. Un gendarme est blessé. Mais Glen Patrick Moudenge s’échappe. C’est après trois jours de traque que le père d’un garçon de 9 ans est tué dans des circonstances non élucidées.

Dans son entourage, plusieurs personnes déplorent son élimination, sinon son « assassinat », puisqu’il n’avait ni tué ni blessé les otages.

