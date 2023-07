L’ex-président kényan Uhuru Kenyatta accuse le pouvoir de se livrer à des actes «d’intimidation»

L’ancien chef de l'État kényan Uhuru Kenyatta a demandé à l'actuel président William Ruto de cesser de s'en prendre à sa famille.

Uhuru Kenyatta s'est exprimé vendredi soir 22 juillet depuis le domicile de son fils aîné, Jomo Kenyatta, à Nairobi. Selon lui, un peu plus tôt, des hommes en civil, venus à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger et se présentant comme des enquêteurs de la police, auraient demandé à voir son fils.

« À ma connaissance, la police ne se déplace pas avec des plaques d’immatriculation étrangère et doit présenter un mandat d’arrêt avant d'agir, pour expliquer ce qu’elle vient faire. Malheureusement, j’étais encore au bureau à travailler mais j'ai dit à mon fils ne pas ouvrir, et quand je suis arrivé, ils étaient partis. Or, j'aurais bien voulu lui demander ce qu’ils faisaient dans la maison de mon fils. Les agents qui assuraient la sécurité au domicile de ma mère, depuis des décennies, ont été retirés de nuit... Maintenant, la maison de mon fils est visée pour des raisons que je ne comprends pas. Donc je m'interroge : que veut ce gouvernement ? Car si c’est moi qu’ils veulent, ce n’est pas parce que je reste silencieux que j’ai peur. Venez me chercher. Ils savent où je suis 24 heures sur 24. Donc pourquoi faire tout cela ? Intimider une vieille femme ? Intimider un fils ? Si c’est moi que vous cherchez, venez. Dites ce que vous voulez. »

L’ancien chef de l’État affirme, par ailleurs, n’avoir rien à voir avec le mouvement de protestation mené par l’opposition. La semaine dernière, le président William Ruto l’a accusé de soutenir financièrement l’opposant Raila Odinga.

