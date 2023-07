Bola Tinubu bientôt à Cotonou pour resserrer les liens entre les deux pays

Depuis le départ de Muhammadu Buhari du pouvoir, les relations entre le Nigeria et le Bénin semblent sur la voie de la normalisation. Les choses ont notamment changé avec l’élection du nouveau président Bola Tinubu. Sa présence est même annoncée à Cotonou pour la fête nationale du Bénin.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Lorsque Patrice Talon était dans la loge présidentielle à l’investiture de Bola Tinubu, les signes de rapprochement n’étaient pas visibles. Mais depuis, les rencontres se sont multipliés. Les deux hommes se sont vus quatre fois en moins de deux mois, à Abuja et en Guinée-Bissau.

Patrice Talon, très réservé sur les sommets, accepte même un rôle au sein d’une troïka présidentielle à Bissau. Et cela commence sous le mandat de Bola Tinubu à la tête de la Cédéao.

Selon nos informations, le chef de l’État nigérian sera l’invité d’honneur de la fête de l’indépendance du Bénin le 1er août prochain. Autre signe de détente entre les deux chefs d’État : le 12 juillet dernier, Patrice Talon a reçu l’homme d’affaires et industriel nigérian Aliko Dangoté.

Vu les relations très tendues entre les deux pays, personne n’imaginait voir les deux présidents ensemble de si tôt. Des photos les montrent même la main dans la main. Entre Muhammadu Buhari et Patrice Talon c’était le grand froid, les relations étaient tellement tendues entre les deux États qu’en 2019, les nigérians ont unilatéralement fermé la frontière pendant plus d’un an.

Ce lundi 24 juillet, le patron de la douane nigériane est arrivé à Cotonou, reçu avec les honneurs et c’est le ministre d’État Romuald Wadagni qui a présidé la réunion de synthèse. Plusieurs mesures pour le rétablissement total des échanges commerciaux ont été prises, avec une coopération intensive contre la criminalité transfrontalière.

