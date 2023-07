Cameroun: seize morts dans l'effondrement d'un immeuble à Douala

Au moins seize personnes sont décédées dans l'effondrement d'un immeuble à Douala durant la nuit de samedi à dimanche. Le drame a blessé 21 personnes dont cinq « en urgence absolue », selon les pompiers.

C'est dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h30 du matin, dans le nord de Douala, que l'immeuble d'habitation s'est effondré. Haut de quatre étages, il a chuté sur un bâtiment résidentiel voisin moins élevé.

Les pompiers et les secours ont passé toute la journée de dimanche à déblayer les décombres pour en sortir les dépouilles des locataires et surtout retrouver les survivants coincés sous les gravats. « La situation est sous contrôle et les pompiers travaillent pour faire en sorte que personne ne reste sous les décombres », a déclaré Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le gouverneur du Littoral, l'une des dix régions du Cameroun, qui s'est rendu sur place dans la matinée.

L'hôpital de Laquintinie de Douala a accueilli plusieurs victimes. Parmi elles, une petite fille de trois ans et une jeune femme de 19 ans font partie des 16 personnes décédées.

Le respect des normes de construction fait régulièrement débat à Douala, notamment depuis l'effondrement d'un bâtiment d'habitation en 2016. Cinq personnes étaient décédées dans ce drame. À cette époque, les autorités avaient ciblé 500 immeubles à risque dans la capitale économique camerounaise.

