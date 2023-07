Le journaliste sénégalais Madiambal Diagne publie un livre sur l'affaire Sonko

Dans son livre, Ousmane Sonko – Adji Sarr : l’Histoire » (Les confidences inédites de la victime), le journaliste, ancien greffier et éditeur du journal « le Quotidien », Madiambal Diagne, décrit les péripéties d’une affaire de mœurs qui secoue le Sénégal depuis deux ans.

Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Toure

C’est un livre de 258 pages écrit en gros caractère, lisible et accessible à tous, pour, selon l’auteur, rétablir la vérité. « J’ai trouvé que ces dernières années, le Sénégal a été au bord du gouffre du fait d’une situation politique né de ce fait divers et il me semble à tout point de vue que ça interpelle et ça m’a interpellé. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai écrit ce livre », raconte-t-il.

Le journaliste Madiambal Diagne, fondateur d’un grand groupe de presse sénégalais, se défend de vouloir jeter le discrédit sur Ousmane Sonko. Selon lui, il se limite aux faits d’un homme politique sénégalais qui aurait trompé tout le monde. « Dire que le président Macky Sall va vous tuer ou je vais le tuer. Dire qu’il faut aller attaquer les domiciles des personnalités politiques, je crois que ce n’est pas un acte démocratique. Insulter les marabouts, les chefs religieux, la presse, les magistrats, les gendarmes, les policiers, l’armée… C’est Ousmane Sonko qui l’a fait, je n’ai rien inventé », dit-il.

Le rendez-vous inévitable avec la vérité est arrivé :"Ousmane Sonko - Adji Sarr : l'histoire" vient de paraître aux Éditions du Quotidien. Le nouveau livre de Madiambal Diagne est une enquête méticuleuse qui revient sur le fait-divers qui brûle le Sénégal.

Une bonne partie du livre est consacré uniquement à la version de la masseuse qui, selon l’auteur, aurait tenté de se donner la mort après ce qu’elle qualifie de viols répétitifs. Contactés par RFI pour donner son avis sur l’ouvrage, les proches de l’opposant sénégalais n’ont pas répondu.

