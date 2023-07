Madagascar: les autorités tentent de rassurer sur les préparatifs des Jeux des îles de l’océan Indien

À Madagascar, les autorités tentent de rassurer sur la capacité du pays à accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien du 25 août au 3 septembre 2023, que ce soit sur la qualité des infrastructures ou sur la préparation des athlètes malgaches. Explications.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

À Madagascar, les autorités répondent aux inquiétudes concernant les préparatifs des Jeux des îles de l'océan Indien. Des craintes concernant les travaux de rénovation des infrastructures ont émergé ces dernières semaines au sein des délégations des pays qui prendront part à cette édition.

Plusieurs présidents de fédérations sportives malgaches ont aussi tiré la sonnette d'alarme concernant le manque de moyens pour préparer les athlètes.

À un mois du coup d'envoi de cet événement, le ministère des Sports veut rassurer : Madagascar sera prête pour accueillir ces Jeux, qui se dérouleront du 25 août au 3 septembre.

« Les travaux de rénovation des infrastructures sportives sont en bonne voie et rassurants. » C'est ainsi ce qu'a déclaré la directrice générale des sports au sein de ce ministère, Rosa Rakotozafy. Elle évoque notamment des travaux en cours de finition au niveau de la piste et du terrain d'échauffement du stade Barea, de la pelouse du stade d'Alarobia et des deux piscines olympiques, à Antananarivo et à Votovorona.

Une équipe réunionnaise s'est déplacée à Madagascar pour s'enquérir de l'avancement des préparatifs. « Nous avons de bons retours, sachant que les travaux ont commencé. Mais on n'est pas persuadé que ce sera dans des conditions les plus modernes possibles, même si on est persuadé que les sites seront opérationnels », a déclaré Claude Villendeuil, président du Comité régional olympique et sportif de La Réunion, à la presse réunionnaise.

Des fédérations sportives malgaches mécontentes

Au-delà des infrastructures, plusieurs fédérations sportives malgaches, notamment celles de lutte et de cyclisme, réclament de meilleures conditions de préparation pour atteindre l'objectif de la première place. Ces dernières décrivent des sportifs mal logés et des repas trop maigres. Elles demandent le déblocage de fonds du ministère des Sports pour l'entraînement et le regroupement.

La directrice générale des sports reconnaît de « petites imperfections ». (...) « Mais nous allons y remédier ensemble pour que les athlètes puissent se préparer dans de bonnes conditions », a-t-elle assuré. Certains ont été envoyés en Chine dans le cadre de cette préparation et ont été dotés en équipements, a-t-elle ajouté.

Durant le week-end, le ministre des Sports a été mandaté par le chef de l'État pour recevoir les présidents de chaque fédération.

