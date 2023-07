Nigeria: 300 morts et 80 000 déplacés à la suite de violences dans l’État du Plateau

Les violences intercommunautaires, dans l'État de Plateau, ont fait au moins 80 000 déplacés et 300 morts, selon les observateurs locaux. Depuis le mois de mai, la région est en proie à des affrontements sanglants entre agriculteurs et éleveurs, pris dans une spirale de violences fratricides. Ce week-end, l'armée nigériane a annoncé le début d'opérations spéciales visant à « éradiquer la crise ».

Après trois mois de violence à huis clos, l'armée nigériane a déployé près de 300 soldats et des véhicules blindés pour tenter de ramener le calme dans l'état de Plateau.

Près de 80 000 personnes ont trouvé refuge dans onze camps de déplacés dans les environs de Mangu, épicentre de la crise qui déchire la région depuis trois mois. 18 000 personnes s'entassent notamment dans une seule école primaire, faisant office de camp de fortune, mais elles manquent de tout selon les observateurs locaux. Ces déplacés n'ont aucun espoir de retour pour l'instant, puisque leurs maisons et leurs champs ont été détruits par les assaillants – soupçonnés d'être des éleveurs peuls.

Une criminalité qui s'accole aux violences intercommunautaires

Mais l'enchaînement des meurtres suivis de représailles, ces derniers mois, a fait émerger une criminalité bien plus large dans l'État où des groupes armés multiplient les pillages et les enlèvements. Lors de sa visite de terrain, ce week-end, le chef d'état-major de l'armée nigériane a déploré la prolifération des armes autour de Mangu et dans tout l'État de Plateau.

Jerry Tongle Datim, représentant de la société civile du gouvernement local de Mangu, l'épicentre de ces violences - fait un point sur la situation au micro de Liza Fabbian, de la rédaction Afrique de RFI.

« Il n'y a pas de camps formels pour accueillir les déplacés, donc ils ont trouvé refuge dans des écoles. Mais certaines pièces n'ont pas de fenêtres et ils dorment à même le sol, sans couverture ni eau potable à disposition. Aucune organisation humanitaire n'a pris en charge la distribution de nourriture...

Quant aux agences étatiques de gestions des catastrophes, elles ont passé deux semaines ici, mais elles sont vite reparties et ne sont jamais revenues.

Maintenant, il n'y a pas eu de nouvelles attaques depuis deux semaines et l'armée a déployé des troupes. Le dispositif sécuritaire est en train de s'améliorer.

Jusque-là, le gouvernement local de Mangu avait toujours été relativement épargné par la violence et nous avions toujours vécu plutôt en paix avec nos voisins peuls. Les hommes qui conduisent les récentes attaques ne semblent pas venir de la région. Ils portent des armes sophistiquées. Certains sont amenés ici par des gens qui veulent faire de l'argent grâce à cette crise. Ils sont là pour piller les maisons qui n'ont pas été incendiées dans les attaques. »

