RDC: fin du dépôt des candidatures pour les législatives du 20 décembre

En RDC, le dépôt des candidatures pour les élections législatives du 20 décembre a pris fin ce dimanche. Cette échéance avait déjà été repoussée par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) devant le peu de dossiers réceptionnés.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Mandataires, candidats ou suppléants… Ils sont une vingtaine, munis de leurs dossiers de candidatures devant un bureau de la Commission électorale à la maison communale de Lingwala.

Ils ont fait le choix de déposer leur dossier pour les législatives le dernier jour. Pour Ernestine Nyoka et son regroupement AABG, l’objectif était de prioriser les dossiers des candidats en province avant la capitale. « Spécialement des provinces à accès difficile », précise-t-elle. Et d’ajouter que c’est également « une question de stratégie » : « Ce ne sont pas les partis seuls qui vont aux élections, ce sont des regroupements. Avant le dépôt, nous scrutons les candidatures, nous voyons l’encrage politique. Et nous mettons un candidat dont nous sommes sûrs qu’il a au moins 80% de chance de remporter les élections ».

Cette sélection a pris du temps à l’essentiel des regroupements politiques de retardataires, comme Patou Difula. « Au niveau des regroupements politiques tellement qu’il y a de partis politique, il faut essayer de choisir qui proposer à la place de l’autre. En tout cas un travail, moi je dirai même suicidaire, parce qu’il y a de ceux-là qui ont menacé de démissionner si leurs noms ne figurent pas sur la liste des candidatures à proposer par le regroupement. C’est ça qui a causé ce retard sinon on allait déjà venir à temps », explique-t-il.

À 17h, la Ceni devait en principe fermer ses portes mais le chef du bureau a décidé d’une prolongation de quelques heures au bénéfice de ceux qui sont arrivés bien avant l’heure de fermeture. « Ils nous poussent à travailler jusque tard parce que nous devons recevoir tous ceux qui sont dans la file d’attente ». Les listes provisoires des candidats seront publiées le 9 août.

Deux formations politiques, le Front commun pour le Congo (FCC) de l’ancien président Joseph Kabila, et le camp de l’opposant Martin Fayulu (Lamuka) ne participent pas à cette étape du processus électoral. Si le FCC boycott, Lamuka conditionne toujours sa participation à un nouvel audit du fichier électoral car il soupçonne la présence de personnes fictives.

