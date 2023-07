Cameroun: John Fru Ndi, leader de l'opposition, sera inhumé le 29 juillet dans sa région

Au Cameroun, John Fru Ndi, le président du SDF, parti historique de l'opposition camerounaise, décédé le 12 juin dernier des suites d’une longue maladie, sera inhumé ce 29 juillet à Baba II, dans la commune de Santa près de Bamenda.

Publicité Lire la suite

La date des obsèques a été communiquée par Joshua Osih, premier vice-président du SDF. La levée de corps du chairman,décédé le 12 juin à Yaoundé, aura lieu le 27 juillet à la morgue de l’hôpital général de Yaoundé. Elle sera suivie d'une messe œcuménique au Palais des sports. Le convoi prendra ensuite la direction de Bamenda, fief du SDF et ville de résidence du président du parti. Deux arrêts sont prévus dans les villes de Bafoussam et Mbouda, dans la région de l'ouest du pays.

Devant les médias, Joshua Osih a également invité les personnes qui feront le déplacement à respecter les consignes de sécurité. « Et j’aimerais juste ajouter qu’il y a, je dirais, une certaine pensée négative, qui veut faire croire aux gens que Bamenda est un gros risque. Il est évident qu’il y a un conflit dans le nord-ouest tout comme dans le sud-ouest du Cameroun, tout comme dans l’extrême Nord, donc si nous y allons en toute confiance, je pense que vous pouvez avoir cette même confiance, et nous suivre. Il n’y a absolument aucun problème, il n’y a aucune crainte à avoir par rapport à la situation sécuritaire autour des obsèques.

Mais j’aimerais juste répéter, tout comme avec tous ceux qui participeront aux obsèques à Yaoundé, il faudra nécessairement respecter certaines consignes de sécurité comme, par exemple, ne pas aller se balader tout seul trop loin, etc., etc. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont au deuil et qui ont d’autres agendas. Malheureusement, il faudra garder ces autres agendas pour un autre deuil, pas celui-ci. » Des propos recueillis par notre correspondant, Richard Onanena.

Mi-juillet, des séparatistes camerounais ont incendié un bâtiment près de la résidence du défunt président du Front social démocrate (SDF).

À lire aussiCameroun: quel avenir pour le SDF après la mort de John Fru Ndi?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne