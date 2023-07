Reportage

Canicule en Algérie: À Alger, «l’air est tellement chaud qu’il brûle les yeux»

En Algérie, de violents incendies ravagent le nord et l'est du pays et ont causé la mort d’au moins 34 morts depuis le 23 juillet 2023. La capitale, elle, fonctionne au ralenti. Les Algérois décrivent un quotidien rendu très pénible par la vague de chaleur.

[Image d'illustration] Un homme se tenant debout avec une bouteille d'eau, au soleil, à Alger, le 18 juillet 2023, lors d'une canicule. AFP - -

Avec notre correspondant à Alger, Fayçal Métaoui Une vague de chaleur exceptionnelle traverse toute l'Algérie depuis des semaines, avec des températures caniculaires qui ont parfois dépassé les 49 degrés. À Alger, la ville fonctionne au ralenti et les habitants tentent de s'adapter à une situation jamais connue par le passé. À lire aussiRevue de presse Afrique - À la Une: canicule et incendies en Afrique du Nord Cette canicule se prolonge même durant la nuit. Yassine, youtubeur connu pour ses voyages, l'a constaté à ses dépens : « Avec 48 degrés, vous imaginez que le courant d'air que je reçois est chaud, presque brûlant ! Le courant d'air est tellement chaud qu'il brûle les yeux. Il n'y a vraiment personne dehors. » « Je sens que ma tête va exploser » Salim, jeune entrepreneur, a modifié, lui, ses horaires de travail. « Je souffre de cette chaleur, souffle-t-il. Une chaleur qui me fatigue au travail. Je n'arrive pas à dormir. Je bois beaucoup d'eau et j'évite de sortir durant la journée, sauf pour rejoindre mon lieu de travail. Mais, ces derniers jours, j'ai réduit mes heures de travail en raison de la canicule. La température a frôlé les 50 degrés. Je dois penser à mon intégrité physique ». Dans une supérette, au centre d'Alger, Karima et Fella achètent des bouteilles d'eau. Elles ont quitté la maison pour des rendez-vous médicaux. « Nous sommes sorties par obligation, lâche l'une d'entre elles. Je devais consulter mon médecin avec qui j'avais un rendez-vous, sinon je ne sortirais pas. Déjà, là, je sens que ma tête va exploser ». L'autre glisse : « J'ai été obligée d'accompagner ma belle-fille à l'hôpital. Moi, je souffre d'hypertension artérielle, de diabète et de cardiopathie. Je n'ai pas de raison de sortir ». La demande en climatiseurs a explosé Au marché d'El Hamiz, à l'est de la capitale, la demande en climatiseurs a explosé, autant que les prix de ces appareils. « Leurs prix commencent à 50.000 dinars [335 euros environ, Ndlr], indique un revendeur. Il y a une forte demande sur ces produits en raison de la forte chaleur. Les climatiseurs sont disponibles en quantités suffisantes et pour tous les prix et toutes les bourses. Chacun achète selon ses moyens ». Selon les services de la météo, les températures ne vont retrouver leurs normes saisonnières que vers le début du mois d'août. À lire aussiAlgérie: au moins 34 morts dont 10 militaires dans de violents incendies