RDC: pourquoi Félix Tshisekedi n'ira pas en Ukraine et en Russie

Le président congolais ne sera pas parmi ses pairs africains au sommet de Saint-Pétersbourg, les 27 et 28 juillet. En effet, la présidence a annoncé lundi 24 juillet que « pour des raisons indépendantes de sa volonté, le président Tshisekedi n'a malheureusement pas pu effectuer le déplacement en Ukraine et en Russie ». En effet, le chef de l’État devait se rendre à Kiev en amont de ce déplacement et devait rencontrer Volodymyr Zelensky.

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne sera pas en Ukraine et en Russie, les 27 et 28 juillet. Sumy Sadurni / AFP

