Tunisie: une fête de la République marquée par la contestation contre le président Kaïs Saïed

Le 25 juillet marque la fête de la République, qui a mis fin à la monarchie beylicale et au protectorat français en 1957 en Tunisie. Mais ce jour férié est aussi désormais l’anniversaire du coup de force constitutionnel du président Kaïs Saïed en 2021. Son nouveau régime ne passe pas auprès des opposants politiques, qui ont manifesté à Tunis en rangs dispersés mardi. Beaucoup dénoncent le mauvais bilan économique de son gouvernement et la régression des droits et libertés depuis qu’il monopolise les pouvoirs, dans un contexte de crise migratoire et économique.

«Liberté pour tous les prisonniers politiques», pouvait-on notamment lire sur les pancartes brandies à Tunis, le 25 juillet 2023, lors d'une fête de la République marquée par la contestation du président Kaïs Saïed. AP - Hassene Dridi

Texte par : RFI Suivre