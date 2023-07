Côte d'Ivoire: Charles Blé Goudé lance l'opération «Zéro mort, Zéro blessé» pour les scrutins locaux de septembre

En Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé, ancien bras droit de Laurent Gbagbo désormais à la tête de son propre parti, le Cojep, a lancé un appel ce mardi 25 juillet pour des élections apaisées, à un peu plus d’un mois des scrutins municipaux et régionaux de septembre auxquels le COJEP ne participe pas. Depuis le siège du Cojep, il a annoncé le lancement d’une opération « Zéro mort, Zéro blessé », une caravane qui sillonnera la Côte d’Ivoire au mois d’août à la rencontre des partis politiques et de la société civile.

Charles Blé Goudé, ici en janvier 2023, a annoncé le lancement d’une opération « Zéro mort, Zéro blessé »… Une caravane qui sillonnera la Côte d’Ivoire au mois d’août à la rencontre des partis politiques et de la société civile, dans la perspective des scrutins locaux de septembre prochain. AFP - SIA KAMBOU

