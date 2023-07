Procès du massacre du 28-Septembre: le colonel Camara accusé de méthodes brutales

En Guinée, dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, des témoignages accablants contre le colonel Moussa Tiègboro Camara ont été relayés à la barre, mardi 25 juillet. L’ancien patron des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et des crimes organisés sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara est accusé par des victimes de les avoir séquestrées et enfermées dans des conteneurs pendant plusieurs jours. Ces victimes et autres témoins ont décidé d’apporter leurs contributions pour la manifestation de la vérité dans ce massacre et dénoncer les méthodes violentes et barbares de l'officier.

Dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, les méthodes du colonel Moussa Tiegboro Camara ont été dénoncées, le 25 juillet 2023 à Conakry. AFP - CELLOU BINANI

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah Des présumés traitements inhumains et dégradants auraient été infligés aux opposants au régime de la junte dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Des sévices ordonnés notamment par le colonel Moussa Tiègboro Camara. Des hommes de droit et de la société civile ont été, selon eux séquestrés, par cet officier de gendarmerie pendant plusieurs heures voire plusieurs jours dans un conteneur à l'intérieur même du camp militaire Alpha Yaya Diallo, alors quartier général de la junte. Me Thierno Souleymane Baldé, l'une des victimes, se rappelle : « Il nous a mis dans un conteneur. Personnellement, il m'a fait torturer de 8 heures à 2 heures du matin. » Les personnes ont été retenues nuit et jour dans des conditions d'hygiène désastreuses. « Nous étions 11, plus deux personnes trouvées à l'intérieur du conteneur. Il fallait faire nous besoins à l'intérieur. Il n'y avait absolument aucun moyen d'obtenir un traitement décent », poursuit Me Thierno Souleymane Baldé. À lire aussiProcès du massacre du 28-Septembre: à la barre, les survivants racontent l'horreur Me Jean Moussa Sovogui, avocat du colonel Moussa Tiègboro Camara, dément formellement : « Mais il n'y a jamais eu de conteneur au camp Alpha Yaya Diallo ! Les services spéciaux étaient, certes, dotés de lieux de détention. C'est tout à fait normal. Des témoins viendront à la barre pour attester qu'il n'y a pas eu de conteneur, au niveau des services spéciaux, entre 2008 et 2009. » À ce jour, des dizaines de victimes et de témoins ont été entendus par la cour criminelle qui juge les massacres du 28 septembre 2009 à Conakry. À lire aussiProcès du massacre du 28-Septembre en Guinée: une audience centrée sur le capitaine Paul Mansa Guilavogui