Sénégal: nouvel accident de la route particulièrement meurtrier dans la région de Louga

Vingt-quatre morts et une cinquantaine de blessés enregistrés ce mercredi 26 juillet dans un accident de la route. Tel est le dernier bilan du ministère sénégalais de la Santé, après le renversement d'un bus vers la localité de Ngeune Sarr, dans la région de Louga, à environ 230 kilomètres au nord de Dakar. Un drame qui fait suite à d'autres accidents particulièrement meurtriers depuis le début de l'année.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Les images de la carcasse du bus témoignent de la violence du choc. L'accident a eu lieu vers 7 heures ce matin sur la route nationale 2, qui relie Louga à Saint-Louis. Selon les premiers témoignages, le véhicule aurait heurté un arbre.

Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Dans un message sur Twitter, le président Macky Sall a présenté ses condoléances, et appelé à « plus de prudence sur les routes ».

J’exprime ma compassion suite au terrible accident de la route ce matin sur la RN2 à Ngeune Sarr. Je présente mes condoléances émues aux familles des 23 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

J’appelle encore à plus de prudence sur la route. — Macky Sall (@Macky_Sall) July 26, 2023

C'est également dans la région de Louga qu'une collision avait fait plus de 20 morts en janvier dernier. Et quelques jours plus tôt, un autre accident particulièrement dramatique avait causé 40 décès à Sikilo, dans la région de Kaffrine.

Le gouvernement avait alors annoncé une vingtaine de mesures pour renforcer la sécurité routière, notamment l'interdiction de circuler la nuit pour les transports en commun, ou encore d'importer des pneus d'occasion. Un plan qui avait provoqué la grogne des transporteurs.

