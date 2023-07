Taekwondo: en Côte d’Ivoire, les médailles olympiques de Ruth Gbagbi suscitent des vocations

Reportage

À un an des Jeux de Paris 2024, les athlètes ivoiriens se préparent d’arrache-pied, notamment en taekwondo, art martial qui a permis au pays de décrocher trois de ses quatre médailles dans l’histoire des JO d’été. Celles de Ruth Gbagbi, notamment, continuent à susciter des vocations. Reportage au club de la Source, dans la commune de Koumassi à Abidjan.

Avec notre correspondant à Abidjan, François Hume-Ferkatadji

Le taekwondo est le principal pourvoyeur de médailles olympiques de la Côte d’Ivoire. Trois des quatre podiums ivoiriens aux JO ont été décrochées dans cette discipline. La Côte d’Ivoire serait-elle devenue une terre pour cet art martial d’origine sud-coréenne ? Le club de La Source, situé de la commune de Koumassi à Abidjan, illustre en tout cas son excellence en la matière.

C’est sous ce préau de l’école primaire du même nom que la double-médaillée olympique et championne du monde, Ruth Gbagbi, a lancé ses premiers coups de pieds. Yasmine Volilou, en kimono blanc, organise les combats des plus petits. Les succès de Ruth Gbagbi lui ont fait découvrir le taekwondo : « Elle inspire vraiment beaucoup de jeunes femmes. Dans mon quartier, quand j’arrive et que je parle de la championne du monde de taekwondo, Gbagbi Ruth, les femmes sont vraiment émerveillées et elles ont envie aussi d’essayer, de se lancer. »

Le premier entraîneur de la championne, Georges Mezi, ceinture noire 5e dan, veille toujours sur les 250 licenciés du club. Un chiffre qui a explosé depuis les médailles de bronze en 2016 à Rio puis en 2021 à Tokyo de Ruth Gbagbi : « Pour cette expansion en général, qu’on connait de nos jours, je la dois à la performance de nos olympiens, Cissé Cheick Sallah, Gbagbi Ruth, mais aussi à d’autres champions de renoms de la Côte d’Ivoire qui les ont côtoyés. Certes, ils n’ont pas eu la même percée qu’ont aujourd’hui Cissé Cheick et Gbagbi Ruth. Mais ils ont donné aussi un élan particulier, quand même, à cet essor du taekwondo en Côte d’Ivoire. »

Le taekwondo est arrivé en Côte d’Ivoire en 1968 par le biais du grand maître sud-coréen Kim Young Tae. Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire compte plus de 200 clubs répartis dans tout le pays.

