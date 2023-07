Centrafrique: le camp du «oui» au référendum constitutionnel confiant, l'opposition croit au boycott

La campagne en vue du référendum constitutionnel du 30 juillet se termine ce vendredi 28 juillet en Centrafrique. Le président Faustin-Archange Touadéra est annoncé de retour de Russie pour un grand meeting de défense du « oui » à son projet de Constitution. D’ultimes amendements sont proposés au texte pour adoucir les conditions pour être considéré comme un « Centrafricain d’origine », sujet qui a fait polémique ces dernières semaines. L’opposition, de son côté, appelle au boycott du scrutin. Chacun est convaincu d’avoir l’adhésion de la population.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Bangui, François Mazet

Au moment de faire le bilan de la campagne du « oui », son organisateur, Evariste Ngamana, affiche sa confiance. Les défis de l’organisation du scrutin, de sa sécurisation et de la mobilisation de la population sont remplis, estime-t-il. Et selon lui, une bonne participation accompagnera la victoire du « oui » :

« L'engouement est là. Le peuple centrafricain est déterminé. On n'a laissé aucun espace du territoire. Et à la vue du travail fait en ce moment, le ''oui'' va l'emporter. Seulement, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait un fort taux de participation pour légitimer le résultat. Mais il n'y a pas un seuil. Nous sommes sereins et confiants quant à la victoire du ''oui''. »

À lire aussiCentrafrique: un article du projet de Constitution sur les contrats liés aux ressources naturelles fait débat

Le taux de participation sera scruté pour mesurer la légitimité du nouveau texte, car les opposants à la réforme appellent les Centrafricains à rester chez eux dimanche. L'ex-Premier ministre, Martin Ziguélé, est déterminé :

« Le boycott sera largement suivi. Ce qui est en cours est un coup de force. Il [Faustin-Archange Touadéra, ndlr] veut une présence à vie et, surtout, une présence sans opposition. Nous sommes revenus à ce que nous avions il y a 45 ans : un empereur qui a le costume d'un président de la République. C'est inopportun, illégal. La préoccupation de M. Touadéra, ce n'est pas le bien-être des Centrafricains. »

Martin Ziguélé dénonce des bourrages d’urnes et des achats de conscience qui ont, selon lui, déjà commencé, avec le soutien des mercenaires russes de Wagner.

À lire aussiCentrafrique: à Bangui, le député Joseph Bendounga appelle au rejet du référendum constitutionnel

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne