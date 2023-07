Gabon: la Cour constitutionnelle rejette le recours contre la modification de la loi électorale

Au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours formulé par des représentants de la société civile et des opposants, dont les principaux candidats à l'élection présidentielle, parmi lesquels Paulette Missambo et Alexandre Barro Chambrier. Ces derniers avaient saisi la Cour pour contester la modification de la loi électorale en plein processus électoral. Tous craignent que les modifications favorisent la fraude et l’achat des votes.

La Cour constitutionnelle du Gabon à Libreville, le 25 janvier 2019 AFP - STEEVE JORDAN

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma La Cour constitutionnelle n'a pas examiné le fonds de la saisine. Selon la Constitution, une loi promulguée ne peut être contestée. La loi électorale ayant déjà passé cette étape, la demande des contestataires a donc été jugée irrecevable. « Nous regrettons que la nouvelle loi valide des modifications qui ne garantissent pas la transparence électorale », a déploré Jean Valentin Leyama, secrétaire générale du parti Réagir, qui regrette la précipitation dans laquelle la loi modifiée a été promulguée. À lire aussiGabon: des précisions sur la nouvelle loi électorale et l'organisation des scrutins du 26 août Les requérants contestent la suppression de l'enveloppe accolée dans laquelle l'électeur mettait les bulletins des candidats pour lequel il n'a pas voté. Ils déplorent aussi la suppression de l'authentification des bulletins de vote, et aussi le fait que dans chaque bureau de vote, les candidats auront désormais un seul représentant pour l'opposition, un pour la majorité et un dernier pour les indépendants. « Ces réformes sont une caution pour l'achat des votes et la fraude électorale », s'est désolé Valentin Leyama. Le rejet de la saisine est la preuve de la « méconnaissance » des lois par les requérants, a twitté le ministre de la Communication, Rodrigue Mboumba Bissawu. Le porte-parole du gouvernement salue un « jugement décisif pour le pays et son processus électoral ».