Le général Tchiani, nouvel homme fort du Niger à l'épreuve du pouvoir

Portrait

Le général Abdourahamane Tchiani, chef de la garde présidentielle à l'origine de la chute du président Mohamed Bazoum, s'est présenté ce vendredi 28 juillet comme le nouvel homme fort du Niger.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant régional,

Après 48 heures de discussions, il s'est imposé face à un autre général. Un témoin des discussions explique à RFI : « Le premier jour, au camp de la garde présidentielle, ça a été un peu tendu. Pour certains, Abdourahame Tchania n'était pas le bon choix. Dans l'armée, des gens le trouvaient trop proche de l'ancien président Mahamadou Issoufou. Il a probablement travaillé les uns et les autres dans la nuit de jeudi à vendredi. »

C'est vrai que c'est l'ancien président du Niger Mahamadou Issoufou (2011-2021) qui a ramené à la lumière celui qui était encore colonel en le nommant dans un premier temps « aide de camp ». Il sera rapidement bombardé chef de la garde présidentielle et général. À la tête de quelques centaines d'hommes bien formés, il veillait jour et nuit sur le chef de l'État qui lui avait donné les moyens de sa politique. Puis le général Tchiani va être confirmé au même poste lors de l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Bazoum en 2021, veillant sur ses deux patrons comme sur la prunelle de ses yeux, en matant par exemple deux tentatives de coups d'État. En retour, les deux l'auront chouchouté.

Un de ses condisciples le décrit : « Nous avons été recrutés ensemble dans l'armée en 1984 à Niamey, plus précisément dans la "commune 1". Je me souviens de notre première tenue de recrue, bleue avec sandale le premier jour. Le recrutement par commune était de huit personnes. Après notre recrutement, le lendemain, nous sommes allés au centre d'instruction de Tombia, situé à une dizaine de kilomètres de Niamey. Et là, un instructeur a levé le ton sur nous. Tchiani a tout de suite riposté, c'est un homme de caractère. »

Il sait en tout cas manœuvrer. Alors que le premier jour du coup d'État, il savait qu'il n'était pas en bonne position pour prendre la tête du mouvement, il a proposé que les différents corps dépêchent des délégués à la télévision pour annoncer la prise de pouvoir par l'armée. Son adjoint était présent. Le lendemain, alors que les négociations se corsaient, un de ses adjoints a menacé de ne plus garantir la sécurité du président Mohamed Bazoum en signe de menaces.

« Le général Tchiani est un vrai chef militaire », confie un autre officier nigérien qui le côtoie depuis 23 ans. Le jour du coup d'État, avant de passer à l'acte en procédant à la séquestration du président Mohamed Bazoum, il aurait senti un grain de sable dans son plan. Mais déterminé, il aurait foncé dans le bureau de celui qui était encore son chef pour lui demander de se mettre à sa disposition.

Vendredi 28 juillet, il est apparu à la télévision nationale comme le nouvel homme fort, en lisant un communiqué en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNPS). Le général Tchiani a justifié le coup d'État de mercredi par « la dégradation de la situation sécuritaire ». Selon lui, sous le président Mohamed Bazoum, il y avait « le discours politique » qui voulait faire croire que « tout va bien ». Or, il y avait « la dure réalité avec son lot de morts, de déplacés, d'humiliation et de frustration ». Dans la foulée, comme pour montrer qu'il prenait les choses en main, il a convoqué les secrétaires généraux des ministères chargés de gérer les affaires courantes.

À lire aussiCoup d’État au Niger: première apparition du général Tchiani en tant que «président du CNSP»

Formation militaire et parcours professionnel

Le général de brigade Abdourahame Tchiani est un ancien élève de l'École nationale des officiers d'active de Thiès, au Sénégal. Il fut plutôt un élève moyen. L'homme a également effectué plusieurs stages et formation à l'étranger. Mais il a fait également du terrain dans son pays. Par exemple, dans la région de Diffa (Nguiguimi et Ngoourti), puis Dirkou. Parmi les postes occupés, il y a celui de commandant de compagnie à la frontière tchadienne (1996-1997). Il a également exercé au haut commandement de la gendarmerie nationale. En 2010, il était commandant de la zone numéro 3 à Zinder.

Pour le remercier de sa fidélité, le président Bazoum de blanc vêtu il y a quelques mois a publiquement déclaré : « Général de brigade Tchiani Abdourahamane, chef de corps de la garde présidentielle du Niger, vous avez su gravir tous les échelons de commandement des forces armées nigériennes, des unités élémentaires aux zones de défense. Toutes ses responsabilités, vous les avez assumées pleinement et avec un esprit de dévouement, d'abnégation, de disponibilité et de loyalisme… » Debout, au garde-à-vous, le général Tchiani écoutait son chef, recevait sa décoration et disparaissait.

« L'autre point fort du général Tchiani, c'est qu'il sait être froid. On ne sait jamais ce qu'il pense », rapporte un diplomate africain en poste à Niamey. Une personnalité de la sous-région qui a suivi des soins médicaux il y a quelques mois en Turquie, au même moment que le nouvel homme fort du Niger, confirme : « J'ai suivi au même moment des soins médicaux que lui en Turquie, il y a quelques mois. Il sait camoufler les choses. Il peut être drôle, mais difficile de connaître le fond de sa pensée. »

L'homme n'a pas que des amis

Abdourahamane Tchiani n'a pas que d'amis. L'un d'eux lui jette la première pique après son installation dans le fauteuil de président du CNSP : « Lorsqu'il critique la lutte contre le terrorisme menée par le président Mohamed Bazoum, je ne suis pas d'accord. Il était au cœur du dispositif. Je vais même vous dire : parfois, lorsqu'on devait faire voler un hélicoptère pour attaquer les jihadistes, il refusait, arguant que l'appareil pouvait en réalité servir pour faire un coup d'État. » « Galéjades ! », répond un capitaine de l'armée nigérienne très proche de lui.

D'autres personnes interrogées estiment qu'il est moins populaire au sein de l'armée que d'autres hauts gradés. Et d'autres font la moue lorsqu'on égrène les faits d'armes de celui qui fut en 2010 le commandant de la zone militaire n°3 de Zinder.

Après le coup d'État, l'ex-président Mahamadou Issoufou, ex-mentor du nouvel homme fort du Niger, ne s'est pas exprimé. Ce silence a été diversement interprété. Le général Tchiani travaille-t-il pour lui en sous-marin ? Un proche d'Issoufou dément catégoriquement.

C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Il faut donc voir le général Tchiani gouverner, murmure un partisan de Mohamed Bazoum, qui annonce « des surprises ».

À lire aussiNiger: des militaires affirment avoir renversé le président, l'état-major des armées annonce «souscrire à la déclaration» des putschistes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne