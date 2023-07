Afrique du Sud: des dizaines de milliers de partisans de Julius Malema fêtent les dix ans du parti

En Afrique du Sud, la troisième force politique du pays, le parti des Combattants pour la Liberté économique (EFF) fêtait ses dix ans ce samedi. En guise de célébration, à un an des élections nationales, une marée rouge a déferlé dans le stade FNB de Johannesbourg, remplissant les plus de 90 000 places.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Johannesbourg, Claire Bargelès

Pour fêter ses dix ans, l’EFF n’a pas lésiné sur les moyens et a rassemblé des dizaines de milliers de partisans au sein du plus grand stade du pays.

Dans le public, Zanele, béret rouge sur la tête, fait partie des déçues de l’ANC au pouvoir. « Nous nous battons depuis si longtemps, pour obtenir notre liberté, et pourtant les gens continuent de souffrir. Mais depuis la naissance de l’EFF, on aperçoit une lueur d’espoir. On va réussir à obtenir des logements, une éducation gratuite, la libération économique, et tout le reste. »

Mais malgré l’engouement des débuts, le parti peine à décoller au-delà des 10%. L’EFF espère parvenir à mobiliser davantage la jeunesse du pays, à l’image de Dominic, 33 ans : « En 2024, on va prendre le pouvoir. Pas question de coalition, ou quoi que ce soit, on va tout rafler et on va être en charge de ce pays. »

Sur une scène digne d’une superproduction, Julius Malema, surnommé Juju. L'ancien leader de la ligue des jeunes de l’ANC, a fait dissidence et lancé son parti de gauche radicale en 2013, juste après le massacre de Marikana. Il est revenu au cours de son discours sur ses thèmes de prédilection, à savoir la redistribution des terres et l’éducation supérieure gratuite. Mais il a aussi évoqué la non venue du président russe au sommet des Brics : « On veut faire savoir au président Poutine que ce n’est pas nous, les Sud-Africains, qui refusons sa venue, mais c’est Ramaphosa, le lâche. Nous sommes Poutine, et Poutine c’est nous. »

Julius Malema appelle les autres leaders des Brics à boycotter le sommet sud-africain prévu fin août.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne