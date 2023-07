Niger: que vaut l'argument sécuritaire des putschistes pour justifier le coup d'État?

Vendredi, le général Tchiani avait justifié son coup d'État par la dégradation sécuritaire du pays. Mais l'argument surprend alors que la situation s'est améliorée ces derniers mois.

Pour le chercheur nigérien Abdoulaye Sounaye, la raison invoquée pour justifier ce coup d’État est difficilement entendable. « Depuis deux ou trois ans, on voit que le Niger a cheminé vers une amélioration de cette situation. Évidemment, les problèmes continuent mais sur le fond, et objectivement, je crois que beaucoup diraient que Bazoum a quand même pris une orientation qui permet de voir quelques améliorations. »

Le pays n’a plus connu de grosses attaques depuis très longs mois. L’argument sécuritaire peut d’autant plus surprendre que l’ancien chef d’état-major des armées, le général Modi, avait salué en janvier dernier les résultats obtenus par le président Bazoum. « Depuis le 7 janvier 2022, la situation sécuritaire générale de notre pays s'est globalement améliorée, avait alors déclaré l'officier. Et cette accalmie, nous la devons à votre politique de défense et de sécurité. Au cours de l'année 2022, vos directives résolues ont contribué à améliorer de façon significative le renforcement capacitaire de nos forces dans de nombreux secteurs. »

Dans l’entourage de Mohamed Bazoum, on n’hésite pas à cibler directement la personne d’Abdourahamane Tchiani. « À l'époque où nos soldats étaient régulièrement décimés, pourquoi le général n’avait-il pas pris le pouvoir sous prétexte que la politique sécuritaire du gouvernement était mauvaise ? », s'interrogent deux de ses soutiens. Le général Tchiani était en effet déjà en poste lors des attaques particulièrement meurtrières d’Inates en 2019 et de Chinagodrar en 2020.

Dénonçant ce nouveau coup de force militaire dans la région sahélienne, la communauté internationale a riposté. La France a annoncé samedi suspendre son aide au développement et son appui budgétaire. L’Union européenne a fait de même. Bruxelles suspend également avec effet immédiat toutes les actions de coopération dans le domaine sécuritaire.

