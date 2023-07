Coup d’État au Niger: la Cédéao a-t-elle les moyens d’intervenir militairement?

Pour répondre au coup d’État au Niger, la Cédéao a indiqué qu’elle « prendra toutes les mesures nécessaires ». En plus des sanctions économiques décidées dimanche 30 juillet, cela « peut inclure l’usage de la force ». Mais si le sujet d’une force militaire commune de l’organisation économique d’Afrique de l’Ouest est régulièrement mis sur la table, les choses avancent lentement.

Fin 2022, la Cédéao a une nouvelle fois décidé de renforcer les forces en attente de l’organisation (FAC). Le sujet a même été évoqué lors du sommet en Guinée-Bissau au début du mois de juillet. Selon le document de préparation de ce sommet que RFI avait pu consulter, les chefs d'État s'étaient mis d'accord pour réfléchir à la mise en place d'une force militaire commune.

Celle-ci pourrait intervenir dans deux cas, selon les observateurs et les participants aux discussions. Le premier serait lors de missions offensives, de recherche et de destruction pour lutter contre les groupes terroristes actifs : il s'agirait alors de la protection des civils en appui et en collaboration avec les armées régulières locales.

Le second cas de figure d'intervention, lors duquel ces effectifs sous bannière de la Cédéao pourraient intervenir, serait en cas de menace sur l'ordre constitutionnel. Par exemple, lorsque des personnes tentent de renverser le pouvoir en place dans l'un des pays membres. C'est sur ce dernier point que l'opération militaire au Niger, qui n'est pas exclue par la Cédéao, pourrait se reposer.

Peu de détails sur l’organisation

Pour le moment, peu de détails ont émergé sur cette force conjointe, notamment sur son financement. Mais l'objectif évoqué à l'issue du sommet de Bissau serait d'attendre 5 000 hommes, issus des rangs des pays membres. Face à l'urgence de certaines situations sur le terrain - la plus récente étant le Niger -, la Cédéao aimerait toutefois atteindre rapidement une brigade de 1 650 soldats disponibles.

Depuis une dizaine d'années, l'organisation envisage de redonner du souffle aux FAC de la Cédéao. Cela n'a pas abouti jusqu'à présent, mais les discussions sur le sujet lors des dernières réunions pourraient faire avancer les choses.

Les problématiques autour du financement, de l’équipement et des effectifs même restent toutefois les principaux points de blocage. Une réunion autour de la situation au Niger devrait avoir lieu dans les prochains jours et permettre de discuter de ces sujets.

Pas le premier bras armé de la Cédéao

Mûri depuis plusieurs années, ces FAC ne font que prendre le relais d’une force créée dans les années 1990 sous l’impulsion du Nigeria. Au début de la guerre civile au Liberia, l’Écomog entendait superviser des cessez-le-feu et maintenir la paix, à l'instar des Casques bleus de l’ONU. À l’image de ces derniers, les effectifs de l’Écomog sont appelés « casques blancs ».

Dès sa création, cette force est dirigée par le Nigeria qui lui fournit la plus grande partie des soldats, des équipements et des financements. Au début de l'opération au Libéria, l’Écomog compte environ 500 hommes, mais ses rangs gonflent rapidement pour atteindre plus de 20 000 soldats en 1994.

Cette première intervention ne se fait pas sans critiques. Les populations accusent les soldats, surtout nigérians, de pillage, de viol et de meurtre. Les Nations unies finiront par reconnaître implicitement l’Écomog comme une faction combattante et la soumettra à un embargo sur les armes.

Le souvenir laissé par cette première intervention de l’Écomog, qui durera jusqu'en 1999, est loin d'être encourageant. Mais cela n’empêche pas la Cédéao de mobiliser à d’autres reprises cette force mutualisée.

Missions sporadiques jusqu’en 2017

En 1997, des effectifs de l’Écomog sont également envoyés en Sierra Leone, arrivant avant même les troupes onusiennes. Deux ans plus tard, en 1999, c'est à la demande du président bissau-guinéen Bernardo Vieira que 600 soldats débarquent à Bissau : ils n'y resteront que quelques mois.

À la même année de 1999, la Cédéao installe l’Écomog de façon permanente dans ses statuts. Elle est ensuite déployée en Côte d'Ivoire.

En 2004, l’Écomog est remplacée par les FAC, composée de militaires, de policiers et de civils. Ses effectifs interviennent au Mali en 2012, puis en 2017 en Gambie.

Mais pour plusieurs observateurs, cette force opérationnelle est au point mort. Les prochains jours et une éventuelle réaction militaire pourraient donc donner au bras armé de la Cédéao un nouveau souffle.

