Congo-Brazzaville: des ONG portent plainte contre X pour réclamer «l’argent des générations futures»

Des organisations de la société civile congolaise regroupées au sein de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers ont déposé lundi une plainte contre X avec constitution de partie civile pour dénoncer le détournement présumé de 14 000 milliards de francs CFA (environ 25 milliards de dollars).

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Les signataires de cette plainte – des personnalités indignées et une dizaine d’organisations non gouvernementales des droits humains et de développement démocratique – estiment que ces fonds sont issus des excédents budgétaires enregistrés grâce à la montée des cours du pétrole entre 2003 et 2014.

Mais, de l’avis de Franck Charlin Aubin Tchibinda, directeur exécutif de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), cette manne, pourtant bien logée dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, est portée disparue aujourd’hui. « Cet argent, aucune autorité n’en parle aujourd’hui, alors qu’il était prévu que chaque année un audit soit organisé pour la transparence de la gestion de cet argent. Nous avons mené des enquêtes et nous pensons qu’il y a des indices concordants et graves qui pourraient justifier la dilapidation, sinon le détournement, de cet argent », a-t-il déclaré.

Pour le directeur de l’OCDH, la plainte déposée contre X lundi 31 juillet n’est que la première d’une série. Il espère qu’elle aboutira. « Nous mettrons la pression, avec le plaidoyer que nous savons faire, pour que le procureur se saisisse de cette affaire. Et si jamais au niveau national nous ne trouvons pas gain de cause, il y a la compétence universelle de certaines juridictions que nous pourrons saisir pour faire valoir nos droits », a-t-il dit

Pour l’heure, les autorités gouvernementales n’ont pas réagi aux déclarations des ONG.

