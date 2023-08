Partenaire commercial majeur, le Bénin ferme sa frontière avec le Niger

Les pays limitrophes du Niger, membres de la Cédéao, appliquent déjà les sanctions décidées dimanche par le sommet des chefs d’État de l’institution régionale. Par exemple, le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger, la porte d’entrée de toutes les importations qui transitent par le port de Cotonou.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Le Bénin a fermé sa principale frontière avec le Niger dès dimanche, juste après le sommet. Selon nos informations, toutes les activités au port de Cotonou qui concernent le Niger sont suspendues. Plusieurs sources rapportent que de nombreux camions en route pour Niamey, transportant des conteneurs et du vrac chargé au port de Cotonou, sont actuellement bloqués à la frontière, côté Bénin. En revanche, les voyageurs sont autorisés à circuler rapportent des témoins.

Ce corridor Cotonou-Niamey est long de 1060 kilomètres.

Le Niger, principal partenaire du port béninois, fait passer la plupart de ses importations par Cotonou. Une fois déchargées des bateaux, elles prennent la route de Niamey.

Il y a des véhicules d’occasions, des produits alimentaires, pharmaceutiques, de l’essence et beaucoup d’autres produits. Ce corridor est le plus fréquenté de la région et des statistiques estiment à 1000 le nombre de véhicules qui franchissent cette frontière chaque jour.

En visite officielle au Bénin en mars dernier, le président Bazoum avait déclaré que ce corridor était vital pour son pays avant d’ajouter que le port de Cotonou était aussi le port du Niger.

