Côte d'Ivoire: Daoukro en berne après la mort de son «sphinx» Henri Konan Bédié

L’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est mort ce mardi 1er août à Abidjan. Victime d’un malaise à sa résidence de Daoukro, au centre du pays, il a été transféré en urgence dans une clinique privée d’Abidjan (Pisam), où il est décédé dans la soirée… Reportage dans son fief historique.

Avec notre envoyée spéciale à Daoukro, Marine Jeannin

Toute la ville est en deuil. Et pourtant, c’est jour de marché à Daoukro. Les commerçants et les clients sont venus de toute la région pour échanger des marchandises. Mais le cœur n’y est pas. Les rues de la ville sont calmes, et l’ambiance est morose. « Bédié, c’était notre papa, notre grand-père », témoigne une vendeuse de petits pains, les larmes aux yeux.

Henri Konan Bédié était le patriarche de Daoukro, un leader populaire et incontesté. À 89 ans, d’une santé de fer malgré son amour pour les cigares et les bons vins, il semblait inébranlable. Les habitants de Daoukro l’avaient d’ailleurs surnommé « le baobab ». « On a été surpris, on nous a pas dit qu'il était malade et hospitalisé. C'est une grande perte pour la population. Moi-même, actuellement, je ne suis pas très bien », Seydou Yeo, vendeur de pagnes sur le marché.

Ici, pas un mot sur les tensions ethniques qui ont accompagné son mandat. Le même deuil unit toute la population, affirme Stéphane Kouamé, un commerçant du centre-ville : « Ici, il n’y a pas affaire de Dioula, Bété, Baoulé… Il n’y a pas ça. C’est notre papa à tous. C’est notre papa à tous qui est décédé. Ça ne va pas à Daoukro, ça ne va pas. Avec le décès du Vieux, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas à Daoukro… »

Ces trois dernières années, l’ancien président avait délaissé sa résidence d’Abidjan, à laquelle il préférait son vaste domaine de Daoukro. Il possède ici un millier d’hectares de plantations, notamment du café, du cacao et de l’hévéa. La place centrale de la ville porte son nom. Et c’est chez lui que défilaient les cadres du PDCI.

Mais le « Sphinx de Daoukro » n’est plus, et les habitants de la ville attendent maintenant l’annonce des cérémonies funéraires, pour pouvoir lui rendre un dernier hommage. Henri Konan Bédié devrait être inhumé près de Daoukro, à Pepressou. Le président Alassane Ouattara a d’ores et déjà annoncé dix jours de deuil national à compter d’aujourd’hui.

