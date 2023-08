Coup d’État au Niger: qui sont le sultan de Sokoto et Abdulsalami Abubakar, médiateurs de la Cédéao?

Une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) est actuellement au Niger pour « négocier » avec les putschistes, a indiqué ce 2 août 2023 l'un des responsables de la Cédéao à l'ouverture d'une réunion des chefs d'état-major ouest-africains à Abuja. Cette délégation à Niamey est conduite par l’ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar, avec dans ses rangs le sultan de Sokoto, un leader traditionnel et religieux de premier plan. Présentations.

Le sultan de Sokoto Muhammad Sa'ad Abubakar III (à gauche) et l'ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar.

Publicité Lire la suite

Une première délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) s’est rendue ce 2 août 2023 à Niamey. C'est la première du genre pour l'organisation sous-régionale depuis le coup d'État au Niger, le 26 juillet dernier.

Selon la rédaction de RFI en hausa, le très respecté sultan de Sokoto, un leader traditionnel et religieux de premier plan, fait partie de cette délégation qui est conduite par ailleurs par l'ancien chef de l'État nigérian Abdulsalami Abubakar, connu pour avoir assuré la transition du Nigeria vers la démocratie, en 1999.

Abdulsalami Abubakar, artisan d'une transition démocratique

Après une longue carrière militaire débutée dans les années 1960, cet ancien chef des armées a succédé au général Sani Abacha, à la tête du pays, en 1998. Moins d'un an plus tard, Abdulsalami Abubakar organise des élections multipartites et transfert le pouvoir au président Olusegun Obasanjo, élu démocratiquement en 1999.

À 81 ans, Abdulsalami Abubakar préside toujours le Comité national pour la paix, un organe qui est notamment chargé de veiller au bon déroulement des élections nigérianes.

Muhammad Sa'as Abubakar III, des atouts de taille

Le sultan de Sokoto est lui aussi passé par une carrière militaire. Avant de monter sur le trône du califat de Sokoto, Muhammad Sa'ad Abubakar III, 66 ans, a participé à de nombreuses opérations militaires avec l'armée nigériane, notamment au Tchad ou en Sierra Leone.

Dès le milieu des années 1990, il occupe aussi le poste d'officier de liaison pour la Cédéao. Après la disparition tragique de son frère en 2006, Muhammad Sa'ad Abubakar devient sultan de Sokoto.

Les frontières de ce royaume traditionnel, fondé au début du XIXe siècle, s'étendaient jusqu'au Cameroun, au Burkina Faso et au Niger.

Chef spirituel de l'ordre soufi de la Qadiriyya, le sultan de Sokoto est le plus important chef spirituel du nord du Nigeria.

Muhammad Sa'as Abubakar III préside aussi le Conseil suprême des affaires islamiques dans son pays.

Sa proximité culturelle avec le Niger, son aura de leader politique et religieux, et bien sûr sa solide expérience militaire apparaissent comme autant d'atouts dans cette tentative de médiation à Niamey.

À lire aussiCoup d’État au Niger: une délégation de la Cédéao avec le sultan de Sokoto, leader religieux influent, attendue à Niamey

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne