Le chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma en un mot, un geste et un silence

Il figure parmi les plus grands chorégraphes du continent africain. Né en 1973 dans le quartier difficile de Soweto, près de Johannesburg, Gregory Maqoma trouve sa voie dans la danse en se formant d’abord sur place, à l’école Moving into Dance, avant d’entrer à l’école bruxelloise P.A.R.T.S. dirigée par Anne Teresa De Keersmaeker. En 1999, il crée sa propre compagnie, Vuyani Dance Theatre. Son écriture chorégraphique navigue entre la danse contemporaine et sa culture xhosa. Sa dernière pièce, « The Broken Chord » (« La corde rompue »), a tourné en Europe et en Amérique afin de relier à nouveau l’histoire de l’Afrique à celle de l’Occident.

01:09 Le chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma en un mot, un geste et un silence

Texte par : Siegfried Forster Suivre