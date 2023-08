Vidéo

Coup d'État au Niger: vers une intervention militaire ouest-africaine?

En plus des sanctions contre la junte, la Cédéao (Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest) a lancé, dimanche 30 juillet 2023, un ultimatum d'une semaine et brandit la menace d'une intervention militaire au Niger. Ce serait « la dernière option » envisagée par l'organisation s'il n'y a pas de retour à l'ordre constitutionnel. Les mots sont forts, mais la Cédéao a-t-elle les moyens de mener cette opération et dans quelle ampleur ?

02:48 Une intervention militaire est la "dernière option" envisagée par la Cédéao s'il n'y a pas de retour à l'ordre constitutionnel au Niger. © RFI

Texte par : Gwendal Lavina