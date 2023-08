Reportage

Au Tchad, comment l’association Koravy veut valoriser les instruments traditionnels de musique

Au Tchad, des artistes cherchent à valoriser les instruments traditionnels de musique de plus en plus abandonnés par les nouvelles générations. L’association culturelle Koravy, qui en a fait une cause, est en résidence de création autour d’un concept dénommé Wake Up Tchad, « Tchad réveille-toi ». Lors d'une des répétions à laquelle RFI a pu assister, il y avait du balafon, de la flûte et autres tambours.

Guedem Djimbaye Razolo, le Directeur artistique de l'association Koravy, au Tchad. © Olivier Monodji/RFI

