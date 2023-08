Soudan: Human Rights Watch appelle l'ONU à intervenir face aux crimes à l'ouest du Darfour

Dans son nouveau rapport sur le Darfour au Soudan, publié vendredi 4 août, l'ONG Human Rights Watch (HRW) relate de nouvelles atrocités commises à l'ouest du Darfour. Après deux autres précédents rapports sur la ville d'El-Geneina et Misterei, HRW accuse les forces de soutien rapide et les milices arabes alliées de commettre des exactions dans sept villes et villages depuis le 15 avril. L'ONG sollicite le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU).

Une rue d'El-Geneina, au Darfour occidental. (photo d'illustration) © AFP

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Les sept villes et villages pris pour cibles dans l'ouest du Darfour sont aujourd'hui entièrement détruits et/ou brûlés selon HRW, qui consacre son nouveau rapport à la ville de Sirba, située dans le même État à l'ouest du Soudan, à la frontière avec le Tchad et où la population a été forcée à se déplacer. Selon le comité des avocats du Darfour, il y aurait au moins 200 morts dans la ville. L’ONU, elle, évoque 17 000 déplacés qui ont fui Sirba la semaine dernière. À lire aussiAu Soudan, les mouvements armés du Darfour tentent de résister à l'appel de la guerre HRW appelle à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU, dont les États-Unis accèdent à la présidence, prenne des mesures urgentes pour endiguer les atrocités en cours au Darfour. Laeticia Bader, directrice-Adjointe de la division Afrique au sein de l'ONG, s'est confiée au micro de Houda Ibrahim pour RFI : « Le monde doit se réveiller. On parle d'une question de prévention d'atrocités qui continuent. Ces questions sont dans le domaine du Conseil de sécurité. Et pour le moment, le Conseil n'a même pas ajouté à son agenda des réunions sur la question du Darfour. Il faut qu'il se réunisse, qu'il y ait des discussions sur le Darfour, mais qu'il y ait aussi des actions très concrètes par rapport à ceux qui continuent de commettre ces attaques. » « Le monde ne peut pas dire qu'on ne sait pas ; ça fait plusieurs mois que des rapports sur ce qui se passe au Darfour de l'ouest sortent. Maintenant, il faut des actions. Il faut des actions pour prévenir d'autres attaques, pour que ceux qui en sont responsables rendent compte, mais aussi qu'il y ait vraiment des discussions par rapport aux rôles de l'ONU, de la communauté internationale sur la protection des civils au Darfour dans le futur. » À lire aussiGuerre au Soudan: dans le camp de Gorom, les femmes réfugiées manquent de tout NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI