Madagascar: la Foire de l'économie rurale rassemble des centaines d'agriculteurs à Antananarivo

À Madagascar, la Foire internationale de l'économie rurale bat son plein à Antananarivo. Rendez-vous incontournable du secteur, elle rassemble, jusqu'à dimanche 6 août, près de 450 cultivateurs, éleveurs, pêcheurs ou encore transformateurs venus de toute l'île. Soutien à la filière agricole, elle vise à faciliter les relations commerciales entre producteurs et potentiels acheteurs alors que de nombreux paysans peinent à écouler leurs récoltes à des prix décents.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Dans l'enceinte du stade Maki du quartier d'Andohatapenaka, les visiteurs se pressent en nombre devant les stands d'épices, de légumes, de produits de la pêche et d'animaux d'élevage.

Madame Edith , cultivatrice venue du sud-est de l'île a parcouru près de 700 kilomètres pour faire connaitre la qualité de ses produits de rente, comme le poivre, le café ou encore le gingembre : « Cette année, on n'a pas encore trouvé de clients pour acheter les 50 tonnes de gingembre que notre coopérative a produit. Ici, c'est plus accessible mais on a aussi beaucoup de concurrents. Pour se démarquer, on met en avant le fait que nos cultures sont biologiques. »

S'affranchir des intermédiaires et augmenter ses marges, c'est aussi l'espoir d'Elisia, agricultrice de Maevatanana, localité située dans le nord-ouest du pays : « Pour nous le problème ce n'est pas de cultiver mais c'est qu'on ne sait pas où vendre après. Chez nous, il y a des agriculteurs désespérés qui jettent leurs haricots mungo parce qu'ils ne trouvent pas preneurs. On manque de soutien. Donc on est obligé de travailler avec des collecteurs mais ils achètent à très bas prix. Par exemple, le piment que vous voyez là, ils l'achètent 5 000 ariary le kilo. C'est pour ça qu'on profite des foires comme celles-ci. Ici il y a des entreprises qui veulent acheter et on peut les livrer directement. »

Une foire qui a aidé au fil des ans les participants à développer leur activité et même, pour certains, à exporter leurs produits, indiquent les organisateurs. Dans la Grande Ile, l'agriculture emploie près de 80% de la population.

