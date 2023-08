Niger: Washington suspend des programmes d'aide au gouvernement

État des lieux des sanctions contre le pays

Au Niger, les condamnations internationales et les appels au retour à l'ordre constitutionnel se multiplient. Mais sans résultat pour le moment, et cela malgré la menace formulée par la Cédéao d'une intervention militaire, qui se concrétise un peu plus chaque jour. L'ultimatum fixé par l'organisation ouest-africaine se termine dimanche.

Quelques heures avant les États-Unis, les Pays-Bas interrompaient le versement de 15 millions d’euros destinés à des projets de santé et de renforcement du système pénitentiaire nigérien. Ils rejoignent la longue liste des pays européens suspendant leur aide budgétaire. La France, qui a versé 120 millions d’euros d’aide au développement au Niger l’an dernier, a été le premier pays à l’annoncer. Elle a rapidement été suivie de l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Espagne. L’Union européenne a pris la même décision et a cessé ses actions de coopération dans le domaine sécuritaire avec Niamey. La Banque mondiale, qui a fourni 1,5 milliard d’euros au Niger en 2022, met également ses versements en pause.

Mais les sanctions les plus dures viennent des pays membres de la Cédéao, qui n’ont pas attendu pour imposer des sanctions au Niger. Un blocus économique a été décidé et toutes les transactions avec le Niger ont été suspendues. Et le Nigeria, qui fournit au pays 70% de son électricité, a coupé son raccordement au système de fourniture de courant.