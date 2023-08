Togo: utiliser l’intelligence artificielle pour relever les défis de l’agriculture

Produire plus et perdre moins, c’est le défi rencontré par les agriculteurs au Togo. Pour y arriver, l’intelligence artificielle (IA) peut apporter sa contribution.

Avec les bouleversements du changement climatique, difficile de produire assez, d’autant plus que les agriculteurs manquent de moyens techniques pour subvenir aux besoins d’une population grandissante. Pour y pallier, Justin Hankem, ingenieur et entrepreneur, propose une agriculture de précision basée sur l’IA qui veut innover le secteur agricole.

« Nous avons constaté que l’agriculture est toujours traditionnelle au Togo. Ce sont toujours des engins artisanaux, beaucoup de pesticides et cela ne nous arrange pas parce que, d'ici à 2050, pour pouvoir nourrir la planète, il faut produire 50 % en plus de ce que nous produisons actuellement. Donc, nous avons développé une solution, un modèle d’intelligence artificielle associé à une application que nous allons utiliser pour contrôler les maladies des plantes, c’est-à-dire utiliser des drones pour faire le contrôle des plantes et savoir quelles sont les zones à risque. Mais souvent, les agriculteurs ne comprennent pas vraiment ce que nous sommes en train de faire. Aussi, nous pensons qu’en faisant une étude de marché et en essayant de tester la solution, peut-être qu’ils seront ouverts à ce que nous sommes en train de faire. Nous, les jeunes, si nous ne nous mettons pas en œuvre pour avoir une formation de bonne qualité, si l’Afrique ne se met pas en marche pour se former dans ce domaine de l’intelligence artificielle pour pallier ce problème d’agriculture traditionnelle, notre technologie va être obsolète », a-t-il expliqué.

