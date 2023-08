[Appel à candidatures] «Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon» 2023

Dix ans après, RFI commémore le double assassinat de ses reporteurs, Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal, dans le nord du Mali. Le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en reportage pour préparer une série d’émissions consacrées à la réconciliation et la reconstruction du Mali, ont été enlevés par des jihadistes en plein centre de Kidal, puis assassinés quelques dizaines de minutes plus tard à 12 kilomètres de la ville.

Publicité Lire la suite

Dix ans après, le souvenir est toujours aussi vivace et douloureux. Mais, plus que jamais, RFI veut faire naître l’espoir de ce drame. Pour la dixième fois, nous leur rendons hommage en transmettant leur professionnalisme et leur passion du reportage à dix jeunes journalistes et dix jeunes techniciens du continent. RFI lance donc la dixième édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Cette année encore, les candidatures sont ouvertes aux 25 pays francophones du continent africain. La formation aura lieu à Abidjan. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au vendredi 25 août minuit, heure de Paris.

La dixième édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon s’adresse, cette année encore, à tous les jeunes journalistes et technicien(ne)s de reportage de moins de 35 ans ayant déjà travaillé dans le domaine de la radio pendant au moins deux ans, et résidant dans l’un des pays francophones suivants : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie et Rwanda.

Créée en hommage à ses deux reporteurs assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali, cette Bourse récompense chaque année un(e) jeune journaliste et un(e) jeune technicien(ne) africains. Dix candidats journalistes et dix candidats technicien(ne)s seront d’abord sélectionnés sur dossier, puis invités à suivre une formation à Abidjan du lundi 16 octobre au dimanche 29 octobre 2023. Ces ateliers déboucheront sur la réalisation d’un reportage pour les journalistes et d’un élément « tout sonore » pour les technicien(ne)s. Le jury sélectionnera un vainqueur dans chaque catégorie. Le jury sera composé de représentants de RFI, de la presse ivoirienne, de l'École de journalisme de Sciences Po et de l’INA. Il se réunira à Abidjan le 1er novembre 2023.

La Bourse sera remise le 2 novembre , date décrétée par les Nations unies « Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes » en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La Bourse sera décernée lors d’une cérémonie à Abidjan. Les lauréats bénéficieront d’une formation d’un mois à Paris.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Les candidatures sont ouvertes du lundi 7 août au vendredi 25 août minuit , heure de Paris.

Pour participer, vous devez télécharger et envoyer à bourserfi2023@rfi.fr :

♦ Le Formulaire de participation avec les cases correctement cochées, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

♦ Un reportage ou un élément sonore pour les journalistes, un montage/mixage ou réalisation d’antenne pour les techniciens. Ces éléments sonores ne devront pas excéder 2’30.

Tous ces éléments doivent être envoyés à bourserfi2023@rfi.fr avant le vendredi 25 août à minuit, heure de Paris.

► Règlement de Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 2023

► Formulaire de participation 2023

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne