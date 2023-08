Côte d'Ivoire: les avancées de l'association Stop au chat noir dans le milieu universitaire

REPORTAGE

En Côte d’Ivoire, des étudiants des facultés de sociologie et de psychologie travaillent depuis trois ans avec l’association Stop au chat Noi», du nom de cette pratique visant à s’introduire dans la chambre de quelqu’un la nuit pour lui faire subir des attouchements sexuels ou un viol. L’objectif de ce cycle de formation qui touche à fin : assurer un plaidoyer de qualité contre les violences basées sur le genre en milieu universitaire.

Avec notre correspondant à Abidjan, François Hume-Ferkatadji

Ce sont les vacances universitaires, mais des étudiants sont toujours à la tâche. Ils ont conçu un kit d’une trentaine de pages pour maîtriser le plaidoyer contre les violences basées sur le genre en milieu universitaire. Jean Kouassi, étudiant en psychologie, explique :

« C'est important de se préparer, pour être opérant sur le terrain. Par exemple dans le domaine du plaidoyer : comment convaincre, comment montrer le côté problématique de la société... »

Après trois ans de formation, les bénévoles au sein de Stop au chat noir ont le sentiment d’avoir fait avancer le débat public au sein de l’université, notamment en ce qui concerne la lutte contre la culture du viol. Victoire Amagou témoigne :

« Certaines personnes ont pris un peu conscience. Par exemple, nous qui faisons partie de l'association Stop au chat noir, au début, des gens se moquaient. Mais au fur et à mesure, avec les sensibilisations, ces personnes ont pris conscience. »

Samedi 5 août, ils avaient pour objectif de créer une entreprise à fort impact social. Ils ont présenté leur projet sous le regard critique de la présidente de Stop au chat Noir, Bénédicte Joan :

« Souvent, on créé des entreprises mais on ne pense pas forcément à l'impact social. On veut leur dire qu'on peut penser aux personnes et aider les personnes tout en ayant un impact social, tout en se faisant de l'argent. »

L’université Félix Houphouët-Boigny s’est récemment dotée d’une cellule d’écoute et de plainte pour faciliter la dénonciation des violences sexuelles.

