Guinée: au moins un mort à Coyah après 48 heures d'intempéries intenses

La préfecture de Coyah, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry, était sous les eaux le week-end du 5-6 août. Des fortes précipitations ont arrosé la capitale de la Guinée pendant près de 48 heures sans interruption. Elles ont fait un mort et d’importants dégâts matériels.

Avec notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah

Cette localité montagneuse, située à l’est de Conakry, a enregistré des fortes pluies rarement vues dans la région. En l'espace de 48 heures, 124 millimètres d'eau sont tombés sur Coyah, faisant un mort parmi les volontaires, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels.

Une quarantaine de personnes ont reçu des soins à l’hôpital de la ville et dans les centres de santé environnants, selon des sources. Des maisons d’habitations inondées ou englouties et des riverains du seul cours d’eau qui arrose la ville ont tout perdu. Voilà le spectacle désolant auquel les secouristes de la Croix-Rouge, de la protection civile et des nombreux volontaires ont été confrontés durant le week-end.

Selon les premiers constats établis sur place, le ministre de l’Administration du territoire, Mory Condé, qui s’est rendu sur place, a pointé du doigt les constructions anarchiques. La ville de Coyah est la localité la plus arrosée de la Guinée maritime.

