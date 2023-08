Niger: la diplomatie reste une option pour une sortie de crise

L'ultimatum lancé à la junte nigérienne par la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) a pris fin dans la nuit. Mais dans l’immédiat, une éventuelle intervention militaire de forces membres de l’organisation sous-régionale ne semble prévue. Une, voire deux nouvelles missions pourraient être dépêchées prochainement à Niamey.

L'ultimatum posé par la Cédéao aux putschistes nigériens a expiré dans la nuit, c'est donc la fin du délai imparti aux militaires putschistes pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions et restaurer l'ordre constitutionnel.

Mais la fin de l’ultimatum n’entraîne pas automatiquement le déclenchement d’une opération militaire, expliquent plusieurs officiels de pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cédéao). Pour privilégier l’option du règlement de la situation à l’amiable, au moins un chef d’État de la sous-région a eu au téléphone l’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou.

Sa posture depuis le coup d’État est différemment interprétée. Il aurait de l’influence sur le chef de la junte, le général Abdourahmane Tchiani, qui fut également le chef de sa garde. L’idée est de passer par lui pour, encore une fois, demander le rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Dans les couloirs de la commission de la Cédéao, on clarifie la position de l’organisation : si une éventuelle intervention reste de mise, les négociations se poursuivront négociations jusqu’au dernier moment. Les chefs d’État de l’organisation régionale planchent sur la tenue possible et rapide d’un sommet soit virtuel soit en présentiel, rapporte notre correspondant régional, Serge Daniel.

Au cours de cette rencontre, ils vont effectuer des observations sur une éventuelle intervention militaire. Des pays ont déjà annoncé le nombre de bataillons qu’ils fourniront. Le Nigeria demeure la locomotive de l’opération avec une force de quelque 5000 hommes rapidement mobilisables. Pour calmer les réticences de pays comme l’Algérie, ou le Forum des sénateurs du nord du Nigeria, la Cédéao précise qu’il pourrait s’agir d’opérations ciblées. Après la validation du document, les chefs d’État détermineront le moment où la force pourrait être déployée sur le terrain.

Visite d'une délégation américaine ?

La Cédéao reste également très attentive à ce qui se passe à Niamey. Les putschistes seraient favorables à l’arrivée d’une nouvelle mission de la Cédéao, la dernière n’ayant pas reçu un bon accueil.

Autre information , de source diplomatique, une délégation américaine pourrait également effectuer une visite à Niamey. « Il n’y a rien de contradictoire dans tout ça » » confie un diplomate de la sous-région. Les Etats-Unis qui ont suspendu des programmes d'aide au Niger et dont le président a appelé à la libération « immédiate » du président Bazoum. suspendu.

In fine, le rétablissement des institutions de la République reste l’objectif. Et si on peut l’obtenir sans tirer un coup de feu, pourquoi pas », ajoute t-il.

