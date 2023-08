Gabon: des candidats de l’opposition demandent à l’ONU de veiller à des élections équitables

Alors que le Gabon se prépare aux élections présidentielle, législatives et locales prévues le 26 août, cinq candidats de l’opposition se sont rendus mardi 8 août dans les bureaux du représentant du secrétaire général de l’ONU en Afrique centrale, dont le siège est à Libreville, pour lui partager leurs inquiétudes. Car selon les cinq membres de la plateforme Alternance 2023, les préparations ne se font pas dans la sérénité et la transparence.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Face à Abdou Abarry, chef du bureau de l’ONU en Afrique centrale, il y avait les candidats Paulette Missambo, Alexandre Barro Chambrier, Raymond Ndong, Mike Joktane et Terrance Gnembou. Tous ont exprimé leurs mécontentements après les nombreuses modifications du code électoral à quelques semaines des trois scrutins.

« Depuis qu’on vote de manière multipartite au Gabon, nous assistons concrètement cette année-ci à une déroute organisationnelle des élections au Gabon, s’est indigné François Ndong Obiang, président de la Plateforme Alternance 2023. Où at-t-on vu que, dans un pays, dans une même enveloppe, on mélange le président de la République et le député ? Nous sommes venus expliquer cela aux Nations unies, qui sont la porte du monde. »

Le Représentant d’Antonio Guterres en Afrique centrale a promis également recevoir la majorité présidentielle et la société civile. L’objectif final, a dit Abdou Abarry, est de maintenir la paix au Gabon : « Les Nations unies ne déploient pas d’observateur, mais en termes de bons offices, on doit prévenir et veiller à protéger un bien, celui de la stabilité, de la sécurité des biens et des personnes au Gabon. »

De son côté, le Centre gabonais des élections accélère les préparatifs du triple scrutin, toujours prévu le 26 août prochain. Il invite tous les candidats à venir valider leurs futurs bulletins de vote avant de les imprimer.

Les Démocrates s’associent à Paulette Missambo de l’Union nationale pour un candidat unique de l’opposition

L’opposition gabonaise peine toujours à trouver son candidat consensuel pour affronter le président sortant Ali Bongo Odimba lors de l’élection présidentielle. En attendant l’aboutissement des tractations en cours, le parti les Démocrates, de l’ancien président de l’Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama, a décidé de s’associer à Paulette Missambo, présidente de l’Union nationale, comme l’explique Philippe Nzengué Mayila, vice-présidente du parti Les Démocrates.

01:02 Le parti les Démocrates se rallie à la candidature de Paulette Missambo Yves-Laurent Goma

