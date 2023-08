Le Congo-B veut un laboratoire capable de fabriquer des vaccins contre le venin des serpents

Situé au cœur du Bassin du Congo, entouré de vastes étendues de forêts et de savanes, le Congo-Brazzaville abrite une importante variété de serpents, y compris les venimeux. Il y a bien des cas de morsures dans le pays, qui se révèlent parfois mortels. Pour produire de l’anti-venin à coût réduit pour les populations, le gouvernement ambitionne de monter un laboratoire dans le pays.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

C’est la ministre en charge de la recherche scientifique qui est venue faire cette annonce à la presse à la clôture des journées de valorisation des acquis de la recherche et de l’innovation, lesquelles ont porté sur les serpents, leur dangerosité et comment agir en cas de morsure.

« La réaction contre la morsure de ces serpents qui produisent du venin nécessitent un certain nombre de travaux. Mais, surtout, l’objectif à terme est de mettre en place un laboratoire plus sophistiqué dans lequel on va pouvoir procéder à l’élevage de ces serpents pour pouvoir identifier ces différents venins. Et, à terme, produire de l’anti-venin à moindre coût », a déclaré Delphine Edith Emmanuel.

Une annonce bien accueillie par le docteur Ghislain Zassi Boulou, chercheur herpétologiste à l’Institut national de recherches en sciences exactes et naturelles. Il mesure l’étendue du danger que courent les populations :

« Les sept familles de serpents qu’on retrouve en Afrique, nous les avons au Congo. Nous avons 129 espèces de serpents connues du Congo, dont 20% sont venimeuses, c’est-à-dire dont le venin est potentiellement mortel pour l’homme. »

De l’avis des chercheurs, les serpents constituent une menace pour l’activité économique : pêcheurs, agricultures et autres producteurs sont exposés à leurs attaques presque au quotidien.

