Mali: les ex-rebelles de la CMA accusent l’armée et Wagner d’une attaque tuant deux de ses membres

De nouvelles tensions ont éclaté entre la Coordination des mouvements de l’Azawad et les autorités maliennes, les ex-rebelles accusant l’armée et des éléments du groupe paramilitaire Wagner d’avoir attaqué en fin de semaine dernière une base contrôlée par les ex-rebelles près de la frontière avec la Mauritanie. La CMA, qui indique deux de ses membres ont été tués et deux véhicules de combat volés, estime que c’est une « violation du cessez le feu ». Bamako n’a pas réagi officiellement.

Des soldats touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad, membres du CMA, ici lors d'une patrouille dans les rues de Kidal le 28 août 2022. © Soumeylane Ag Anara / AFP

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Un poste de contrôle routier tenu par six hommes armés, situé dans la commune de Foïta, à dix kilomètres de la frontière mauritanienne, aurait été attaqué dans la nuit de vendredi à samedi, à 2 heures du matin, selon la CMA. La coordination a affirmé lundi 7 août que le convoi de trois véhicules militaires était mené par des soldats de l’armée malienne et des éléments du groupe Wagner. « Nous avons constaté que cet acte, malheureusement, a été fait par l’armée malienne et ses compagnons de Wagner. Parce que des voitures ont été observées dans la colonne qui a passé par Tombouctou. Nous avons des éléments et des preuves concrètes, nous avons des photos, nous avons tout. », affirme Mohamed El Maouloud Ramadane, porte-parole des ex-rebelles signataires de l’accord de paix. La visite fin juillet du chef d’État-major de l’armée à Kidal qui avait entrainé la libération de membres de la CMA semble déjà loin. La coordination dénonce une « violation du couvre-feu de mai 2014 » et l’attitude « belliqueuse » du gouvernement malien. Les autorités n’ont pour le moment pas réagi officiellement : Interrogé par RFI, un proche du ministre de la réconciliation a répondu simplement : « pas de commentaires ». NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI