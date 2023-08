Congo-Brazzaville: le parti du défunt opposant Parfait Kolélas profondément divisé

Bien qu’elle réclame la première place de l’opposition au Congo-Brazzaville, l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), un parti créé par le défunt opposant Guy-Brice Parfait Kolélas, est minée par de profondes dissensions. Une crise de leadership qui a atteint son apogée avec la tenue non réussie de son congrès ouvert depuis le 10 juillet 2023.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Un mois jour pour après son ouverture, le congrès de l'UDH-Yuki ne s’est jamais refermé. Plus de 700 délégués venus de Brazzaville et des autres départements du Congo ne sont pas parvenus à s'entendre. Notamment sur le principal point inscrit à l’ordre du jour : la désignation du nouveau dirigeant et successeur du fondateur du parti.

Trois candidats disqualifiés

La pomme de discorde serait la disqualification de trois candidats à cette succession. Deux de ces trois candidats éliminés sont membres de la famille biologique de Guy-Brice Parfait Kolélas. Leurs soutiens n'acceptent pas de les voir écartés de la course. Les autres affirment que l’UDH-Yuki est un héritage politique et non familial.

Divergences loin d'être aplanies

A dix jours des élections sénatoriales au cours desquelles l’UDH-Yuki compte présenter des candidats à Brazzaville et dans la région du Pool, les divergences sont loin d’être aplanies. Une source proche du parti affirme que le congrès ne reprendra qu’après ces sénatoriales, sans toutefois préciser de date.

