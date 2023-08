RDC: 13 000 policiers recrutés pour lutter contre l'insécurité

Le gouvernement de la RDC a décidé de recruter au moins 13 000 agents supplémentaires pour renforcer la police nationale, mais aussi la protection civile. Peter Kazadi, le vice-premier ministre chargé de l’Intérieur, de la sécurité et des affaires coutumières l'a annoncé mercredi 9 août au cours d’une rencontre avec les responsables de la police nationale congolaise.

Avec notre correspondante, Kamanda Wa Kamanda Muzembe

C'est une réponse des autorités alors que les gangs des quartiers et d’autres formes d’insécurité se sont installés aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. Pour Peter Kazadi, c’est bien pour renforcer la sécurité que seront recrutés ces 13 000 agents de police. Le phénomène « Kuluna », des gangs de quartier, s’est installé solidement dans la capitale et dans plusieurs régions du pays.

De vrais policiers accusés

À cela s’ajoutent de récents enlèvements suivis de meurtres, à Kinshasa, par exemple, et des attaques dans les banlieues de grandes villes comme à Lubumbashi. Dans le lot des accusés, notamment ceux impliqués dans les enlèvements, figurent des vrais policiers qui ont été arrêtés et présentés à la justice. Certains opéraient avec de faux documents, notamment des mandats d’amener non reconnus par les autorités. Des personnes, infiltrées au sein des forces de l’ordre et qui doivent encore être identifiées, sont également mentionnées.

Pour de nombreux observateurs, les recrutements annoncés dans les rangs de la police nationale devront répondre à des critères rigoureux de bonne citoyenneté. Et les agents suivront une formation adéquate.

