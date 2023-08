Sénégal: la coalition de l'opposition acte sa rupture avec le parti Taxawu Sénégal

Au Sénégal, le divorce est acté entre la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi et le parti Taxawu Sénégal, de Khalifa Sall. Dans un communiqué lapidaire diffusé mercredi, la coalition, dont fait partie le Pastef d’Ousmane Sonko, a dénoncé une « violation de la charte », des « actes de défiance » et de « trahison ».

Entre autres, l'homme politique Ousmane Sonko et Khalifa Ababacar Sall assistent à un rassemblement de l'opposition sénégalaise à la place de l'Obélisque à Dakar, le 8 juin 2022.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Entre Yewwi Askan Wi et le parti Taxawu Sénégal, la rupture semble définitive. Le coup d’éclat a suivi le conseil municipal de la mairie de Dakar durant lequel le premier adjoint au maire, Abass Fall, issu des rangs du Pastef d’Ousmane Sonko, a été remplacé par Ngoné Mbengue de Taxawu Sénégal.

Ainsi, Abass Fall estime que la charte de la coalition Yewwi Askan Wi a été déchirée. « C’est le fait d’avoir été au dialogue avec Macky Sall », explique-t-il. « Taxawu Sénégal est de connivence avec Benoît Bokk Yaakaar dans sa tentative de liquider le président Ousmane Sonko », selon Abass Fall. Autre point qui a précipité le divorce, selon M. Fall, c’est lorsque, à l’Assemblée, « certaines personnes de Taxawu se sont attaquées à la coalition ». Et d’ajouter : « La goutte de trop, c’est ce qu’il s’est passé à la ville de Dakar ».

Mais le bureau municipal de Dakar a été modifié afin de respecter la parité, selon Barthélémy Dias. Issu des rangs de Taxawu Sénégal, il avait été élu maire de Dakar en janvier 2022 sous les couleurs de Yewwi Askan Wi.

« Diaboliser Taxawu Sénégal »

Dans une déclaration, il a dénoncé une « volonté manifeste de vouloir diaboliser Taxawu Sénégal et son leader Khalifa Sall ». Et sans le nommer, il a accusé le Pastef, qui a été dissous le 31 juillet par les autorités sénégalaises. « Un traitre, c’est celui qui vous a dit qu’il fera tout pour que vous soyez candidat à l’élection présidentielle et qui, subitement, décide de changer d’avis », a-t-il dit.

Tout en réitérant son soutien au Pastef dans les différentes affaires judiciaires qui visent Ousmane Sonko, Barthélémy Dias a estimé que le communiqué de Yewwi Askan Wi qui exclut sa formation politique est illégitime.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne